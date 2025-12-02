Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Découvrez comment la NASA classe les mondes selon leur probabilité d’abriter la vie Pour les mondes où la vie est susceptible d’être apparue, il y a deux préoccupations majeures : que l’humanité...

Article Qu’est-ce que la cosmologie ? La cosmologie, un domaine captivant et complexe de la science, se consacre à l’étude globale de l’univers. En tant...

Conférence L’univers, notre miroir cosmique Il n’y a pas si longtemps, nous nous demandions si des étoiles lointaines pouvaient abriter des exoplanètes. Aujourd’hui les...

Documentaire À quoi ressembleraient les êtres vivants d’un monde très différent ? Imaginez des écosystèmes qui existeraient au cœur des nuages tumultueux de Jupiter. La vie est-elle suffisamment tenace pour s’épanouir...

Conférence Pluton, les glaces du bout du monde Les glaces et le ciel de Pluton découvert par la mission New Horizons. Le 14 juillet 2015, la sonde...

Article 4 infos insolites sur Uranus Dans les confins glacés de notre système solaire, bien au-delà de l’orbite de Saturne et de ses anneaux majestueux,...

Article Pourquoi Pluton n’est plus considérée comme une planète ? Pluton, autrefois considérée comme la neuvième planète du système solaire, a longtemps occupé une place importante dans l’imaginaire collectif,...

Documentaire Les mystères du cosmos – Les mondes possibles Les plus récentes découvertes scientifiques effectuées par d’exceptionnels graphiques numériques, et les énigmes de notre univers les plus fascinantes,...

Conférence La matière organique extraterrestre : entre mythes et réalités La découverte d’une grande diversité de molécules organiques dans les météorites a donné naissance à de nombreuses théories sur...

Documentaire Le cosmos dans tous ses etats – Les mondes extraterrestres Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Les astronomes pensent aujourd’hui que tous les astres ont des planètes qui gravitent autour...

Documentaire Le télescope James Webb ou l’après Hubble | L’Europe dans l’espace Le nouveau télescope spatial, James Webb, a été lancé avec succès le 25 décembre 2021 depuis le centre spatial...

Documentaire Mystère sur Pluton \r

Aux confins du système solaire, à près de cinq milliards de kilomètres de la terre, tourne une planète si...

Documentaire Téléscope James Webb, le plus complexe et le plus puissant jamais construit Le télescope spatial James Webb est un télescope spatial développé par la NASA avec le concours de l’Agence spatiale...

Documentaire Périls de l’Espace – Ep07 – Les tornades Découvrez des phénomènes météorologiques extrêmes dans notre système solaire, comme ces tornades aux vitesses démentielles qui sévissent sur d’autres...

Documentaire A la recherche d’amas cosmiques Un amas stellaire est une concentration locale d’étoiles d’origine commune et liées entre elles par la gravitation, Les amas...

Documentaire Univers liquides Sur Terre, les liquides sont partout, que ce soit à l’intérieur même des êtres vivants ou dans leur environnement....

Documentaire L’affaire Pluton Depuis sa découverte en 1930, Pluton a toujours gardé une place à part dans l’imaginaire des gens. Alors lorsque...