Comment sommes nous arrivés ici ? Quelle est notre place dans l’Univers ? Sommes nous seuls ? Comment fonctionne l’Univers? Le télescope spatial James Webb est l’un des projets scientifiques les plus ambitieux jamais réalisé qui nous permettra très bientôt de lever le voile sur ces questions. S’appuyant sur l’héritage des télescopes spatiaux précédents, sa technologie de pointe va nous permettre de repousser les frontières de la connaissance humaine, en révélant l’Univers caché : de la formation des premières galaxies aux horizons d’autres mondes habitables ou peut-être même habités…?