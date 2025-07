Conférence

Aujourd’hui en crise, les écosystèmes et la biodiversité sont étroitement liées à la qualité de la vie individuelle et collective et les activités humaines sont reconnues comme étant les causes directes et indirectes de leur dégradation.

Conserver, gérer et restaurer la biodiversité et la fonction des écosystèmes devient alors une trajectoire positive, pour renforcer tant les valeurs sociales de la nature que les relations entre humains.