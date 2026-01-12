Patricia Hearst, c’est l’héritière d’un magnat de la presse américaine. Discrète, elle mène une vie normale en Californie avec son fiancé… jusqu’au jour où elle est enlevée par un groupuscule d’extrême gauche. Les enregistrements de Patty Hearst en captivité font alors les gros titres des journaux télévisés, et pour cause : la jeune femme tient désormais le même discours que ses ravisseurs, et finit même par participer à leurs actions. Patty est-elle sous emprise ? C’est l’incroyable affaire que l’on vous raconte dans « La grande histoire ».