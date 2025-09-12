Jérôme est charron et a choisi de vivre à l’ancienne.
Il dit ne pas être né dans le bon siècle, et se sentir en profond désaccord avec notre mode de consommation moderne. Admiratif de ses ancêtres qui savaient vivre simplement et de manière autonome, Jérôme Salgat a choisi de faire un pied de nez à notre société et de suivre la voie de son cœur. À Isérables en Valais, ce jeune homme de 34 ans rénove sa maison pour la rendre autonome et s’adonne depuis plus d’une année à ses passions : les chevaux et le charronnage, un métier ancestral.