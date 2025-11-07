Documentaire

Depuis quatre ans, Dario Salvetti se rend chaque jour sur son ancien lieu de travail, le sous-traitant automobile GKN. Lui et l’ensemble du personnel ont pourtant été licenciés sans préavis. À tort, selon les employés qui, pour empêcher leur expulsion du site, y tiennent une assemblée permanente depuis plus de trois ans.

Au sein du « Collettivo di fabbrica », ils se battent aujourd’hui pour conserver leurs emplois et donner une nouvelle vie à leur usine. À la place des arbres de transmission, la coopérative ouvrière souhaite désormais produire des vélos-cargo et des panneaux solaires durables. Débuté en 2021, ce projet de réindustrialisation par le bas est le plus long conflit social d’Italie.

Reportage (Allemagne, 2025, 31mn)

Reportage disponible jusqu’au 14/10/2026