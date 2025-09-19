Documentaire

La statistique est effroyable et dit à elle seule le mal qui ronge le pays le plus peuplé du monde. En Inde, 86 viols sont officiellement recensés chaque jour. Les femmes n’osant bien souvent pas les déclarer, et les autorités rechignant à enregistrer les plaintes, le chiffre serait en réalité bien plus élevé.

Dans l’ouest du pays, dans l’Etat prospère et conservateur du Gujarat, l’histoire de Kinjal, 17 ans aujourd’hui, raconte cette Inde malade du viol. Il y a trois ans, cette jeune fille qui appartient à la communauté Dalit, les « Intouchables » tout en bas du système des castes, a été violée par le fils d’un propriétaire terrien issu d’une caste supérieure. Pour étouffer l’affaire, la famille du violeur a proposé aux parents de Kinjal de leur offrir des terres et de leur verser 100 000 euros, une fortune. Mais le père de Kinjal a refusé le compromis et préféré porter l’affaire devant les tribunaux. Un acte de courage rare, mais un affront pour les castes supérieures. En signe de son combat, il a décidé de se laisser pousser les cheveux et de ne les couper que lorsque sa fille aura obtenu justice. Pour aider Kinjal à se reconstruire et à affronter les affres des tribunaux indiens, la famille peut compter sur le soutien de Manjula Pradeep. Cette activiste, Dalit elle aussi, consacre aujourd’hui sa vie à la défense des femmes violées. Elle veut croire que chaque victime à qui elle vient en aide sera la dernière. Pendant six mois, l’équipe d’Arte Reportage a accompagné Kinjal et sa famille dans leur quête de justice. Une plongée au cœur de la société indienne, où la violence des castes et le poids des traditions dictent la vie de centaines de millions de femmes.

Reportage disponible jusqu’au 06/09/2028