Documentaire

En Inde et en Chine, après des décennies de préférence pour les garçons, les bébés filles sont à nouveau désirées.Et, progressivement, le gravissime manque de jeunes filles, qui frappait les deux pays le plus peuplés au monde et mettait en danger la démographie de la planète entière, est en train de se résorber.

Elle s’appelle Laxmi. Elle est née le 21 décembre 2025 dans un village indien. Lorsque les équipes d’Arte Reportage ont commencé à la filmer, elle était âgée de 8 secondes. Ce reportage raconte les premiers jours de cette enfant dorlotée par sa grand-mère. Mais aussi la vie d’autres filles, des villages indiens aux métropoles chinoises. Chronique de vie joyeuse, cette enquête difficile est ponctuée de témoignages rares sur les pages sombres de l’histoire de ces deux pays, qui évoquent des sujets encore tabous : infanticides, fœticides, enfants abandonnées, filles vendues à la naissance en Chine…

En remontant aux racines de la préférence pour les garçons, on comprend mieux l’importance du rééquilibrage démographique actuel. Dès 1990, l’Indien Amartya Sen, futur prix Nobel d’économie, alertait sur le fait qu’en Asie, il manquait, selon lui, 100 millions de femmes par rapport aux hommes.Une pénurie qui a continué à s’aggraver.Aujourd’hui, en Chine, beaucoup d’hommes ne trouvent plus d’épouses. Mais, depuis quelques années pourtant, la tendance, en Inde comme en Chine, bien que légèrement favorable encore aux garçons, a opéré une volte-face impressionnante.L’énergie combative de deux activistes – une femme, un homme – à l’origine d’initiatives étonnantes telles que les berceaux anonymes en Inde, a contribué à ce retour en grâce des bébés filles.

Disponible jusqu’au 26/02/2036