Documentaire

Jo Fontaine, il aurait voulu être paysan comme son père, sur les terres familiales de Soral, mais la vie en a voulu différemment. A 20 ans, il rencontre la sculpture et c’est comme une « explosion » dans sa tête, nous confie-t-il mais c’est aussi un choc pour ses parents qui ne comprennent pas du tout sa vocation. Jo est un homme à la douce et forte personnalité pris entre le besoin de se retrouver dans la solitude de son atelier pour donner naissance à ses sculptures et l’envie d’échange et de partage.

« De la terre à la pierre », un reportage de Sarah Perrig