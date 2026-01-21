L’ENSA (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture) de Normandie se trouve dans une ancienne usine réhabilitée. Le bâtiment conserve ses qualités...
L’abbaye Notre-Dame des Anges, dans le Finistère, est restée à l’abandon pendant des siècles, partiellement détruite et envahie par...
L’ingéniosité humaine ne connaît pas de limites lorsqu’il s’agit de dompter la géographie et de relier les peuples. Depuis...
Auguste Perret, architecte expert du béton armé, contribua largement à la reconstruction de la ville du Havre après sa...
Valeur sûre de l’architecture française, l’agence Lacaton & Vassal (Paris) est connue pour son approche pragmatique et sa volonté...
L’architecture ne se résume plus à la simple édification de structures en béton ou en acier, elle incarne désormais...
Dans un monde où le visuel prévaut, l’architecte Jésus Aparicio partagera la pensée qui est sous-jacente à l’architecture, à...
Imposants, sombres, étranges : les bâtiments brutalistes perturbent autant qu’ils fascinent. Issu du mouvement moderne, ce style tire son...
« El Capricho » ou « Villa Quijano », est une des premières œuvres majeures de l’architecte catalan Antoni Gaudí. Construite entre 1883...
Le tunnel du Brenner, entre l’Autriche et l’Italie, est le plus gros projet européen d’infrastructure en cours. Une fois...
En 1926, Walter Gropius fonde le Bauhaus à Dessau, un lieu emblématique de l’architecture moderne. Ce bâtiment novateur, avec...
Célèbre pour ses constructions complexes, dont les lignes brisées évoquent tantôt des éclats de verre, tantôt des formes organiques,...
La Casa Milà, œuvre civile majeure d’Antoni Gaudí construite entre 1906 et 1912 à Barcelone, suscite perplexité et controverse....
En Suisse, le très novateur Peter Zumthor, lauréat du prestigieux prix Pritzker, s’est fait connaître à la fin des...
Un documentaire réalisé en 2013 sur l’architecture du XXème siècle à Casablanca et son devenir urbanistique. Avec des interviewes...
La ville d’Osaka a l’ambition de s’établir durablement comme un pôle économique majeur du Japon. Il lui faut donc...
Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est constitué de sept sections en béton installées sous le lit du fleuve Saint-Laurent entre...
Le Bauhaus est un institut des arts et des métiers fondé en 1919 à Weimar (Allemagne), sous le nom...
Triste, déshumanisée, laide : c’est souvent ainsi qu’est perçue l’architecture contemporaine. Mais que se passe-t-il lorsque les architectes décident...
A Las Vegas, le Venetian Casino and Resort présente un design unique sur le thème de Venise. Pour la...
