Documentaire Décryptage de l’architecture… d’une École d’Architecture ! L’ENSA (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture) de Normandie se trouve dans une ancienne usine réhabilitée. Le bâtiment conserve ses qualités...

Documentaire L’abbaye des Anges : un trésor qui renaît en Bretagne L’abbaye Notre-Dame des Anges, dans le Finistère, est restée à l’abandon pendant des siècles, partiellement détruite et envahie par...

Article Top 7 des ponts les plus longs au monde L’ingéniosité humaine ne connaît pas de limites lorsqu’il s’agit de dompter la géographie et de relier les peuples. Depuis...

Documentaire Le symbole de la renaissance du Havre : l’église St Joseph Auguste Perret, architecte expert du béton armé, contribua largement à la reconstruction de la ville du Havre après sa...

Conférence Habiter, plaisir et luxe pour tous Valeur sûre de l’architecture française, l’agence Lacaton & Vassal (Paris) est connue pour son approche pragmatique et sa volonté...

Conférence L’architecture à l’esprit démocratique L’architecture ne se résume plus à la simple édification de structures en béton ou en acier, elle incarne désormais...

Conférence La pensée sous-jacente à l’architecture Dans un monde où le visuel prévaut, l’architecte Jésus Aparicio partagera la pensée qui est sous-jacente à l’architecture, à...

Documentaire Des colosses brutalistes – Hérésies architecturales ? Imposants, sombres, étranges : les bâtiments brutalistes perturbent autant qu’ils fascinent. Issu du mouvement moderne, ce style tire son...

Documentaire Le caprice de Gaudí « El Capricho » ou « Villa Quijano », est une des premières œuvres majeures de l’architecte catalan Antoni Gaudí. Construite entre 1883...

Documentaire Le tunnel du Brenner Le tunnel du Brenner, entre l’Autriche et l’Italie, est le plus gros projet européen d’infrastructure en cours. Une fois...

Documentaire Bauhaus: une révolution architecturale au patrimoine de l’UNESCO En 1926, Walter Gropius fonde le Bauhaus à Dessau, un lieu emblématique de l’architecture moderne. Ce bâtiment novateur, avec...

Documentaire Daniel Libeskind Célèbre pour ses constructions complexes, dont les lignes brisées évoquent tantôt des éclats de verre, tantôt des formes organiques,...

Documentaire La Casa Milà de Gaudí, génie scandaleux de Barcelone La Casa Milà, œuvre civile majeure d’Antoni Gaudí construite entre 1906 et 1912 à Barcelone, suscite perplexité et controverse....

Documentaire La nouvelle architecture alpine (1/4) En Suisse, le très novateur Peter Zumthor, lauréat du prestigieux prix Pritzker, s’est fait connaître à la fin des...

Documentaire Casablanca, la ville en blanc Un documentaire réalisé en 2013 sur l’architecture du XXème siècle à Casablanca et son devenir urbanistique. Avec des interviewes...

Documentaire Kansai, l’île aéroport La ville d’Osaka a l’ambition de s’établir durablement comme un pôle économique majeur du Japon. Il lui faut donc...

Documentaire Les grands projets québécois – Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine de Montréal Le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est constitué de sept sections en béton installées sous le lit du fleuve Saint-Laurent entre...

Documentaire Ecole Bauhaus d’architecture – Walter Gropius Le Bauhaus est un institut des arts et des métiers fondé en 1919 à Weimar (Allemagne), sous le nom...