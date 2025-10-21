Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont utilisé la base navale de Guantánamo à Cuba pour interroger les terroristes présumés.
Lors des périodes de fortes manifestations, pas facile de concilier vie de famille et maintien de l’ordre lors des...
Le 10 avril 1984, une nuit de printemps agitée tombe sur San Francisco. Depuis plusieurs jours, une pluie torrentielle...
La Guadeloupe fait face à une crise sans précédent. À Pointe-à-Pitre, capitale de l’île, la violence explose : homicides,...
18 avril 2014. Les policiers de Visé, en Belgique, sont appelés pour des coups de feu dans une rue...
Quand on fait la chasse dans un labyrinthe de taules
Dans le box des accusés, deux hommes suspectés d’être les petites mains d’un trafic de stupéfiants. Ils ont été...
C’est un accident qui a ruiné sa vie. Gérard est lourdement handicapé depuis qu’il a perdu le contrôle de...
À Saint-Etienne, les policiers de la brigade anticriminalité spécialisée de terrain mènent un combat acharné contre la délinquance. Ces...
A 67 ans, Edmond J. Safra voulait que son «empire bancaire dure 10 000 ans». Le multimilliardaire juif libano-brésilien...
C’est l’un des shérifs les plus connus des Etats-Unis et il a un caractère bien trempé. Son objectif ?...
Orly est en route vers son futur. Nouvelles technologies, bâtiments ultra-modernes, l’aéroport le plus proche de la capitale se...
En Belgique, en 2009, un trio de femmes confectionne un gâteau bourré de soporifiques et se rend au domicile...
Bagarres, courses-poursuites, crises sur la voie publique… L’été, la tension monte dans les grandes villes. Urgentistes, pompiers, psychiatres et...
Depuis la chute du Mur de Berlin, la cocaïne a remplacé le communisme. C’est au nom de la santé...
Depuis sa prison, Luis Felipe, alias «King Blood», crée une nouvelle section du gang des Latin Kings, dans l’Etat...
The Black Gangster Disciple Nation a été formé sur le côté sud de Chicago dans les années 1960, par...
Entre 1989 et 2006, des femmes sont assassinées en Alsace. Toujours le même profil : des femmes âgées, vivant...
Au cœur du plus dangereux cartel mexicain : découvrez le reportage exceptionnel de TF1 au pays des narcos. Un...
Les collèges et les lycées sont la cible de nombreux vols. C’est la nouvelle galère des policiers qui sont...
Dix millions, tel est le nombre de points retirés sur le permis de conduire l’année dernière. En France, la...
