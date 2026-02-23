Documentaire

De 481 à 480 avant notre ère, au cours de la deuxième guerre médique, Xerxès, roi de Perse, rassemble son immense armée pour soumettre les cités grecques rebelles. À Athènes, Thémistocle mise sur l’ingéniosité de la jeune démocratie et la puissance de la mer pour tenir tête à un empire qui semble invincible.

Aux VIᵉ et Vᵉ siècle avant notre ère, l’Empire perse, l’un des plus riches et puissants du Proche-Orient, s’étend de la Petite Asie jusqu’à l’Inde et domine une vaste partie du monde connu. Xerxès, roi des rois, hérite à la fois de cette immense puissance et de la combativité de son père, Darius. Déterminé à punir les cités grecques rebelles, et Athènes en particulier, qui avait infligé à son père une humiliante défaite à Marathon durant la première guerre médique (492 à 490 avant J.-C.), il rassemble en 481 avant J.-C. une armée estimée à 400 000 hommes et une flotte gigantesque, prête à déferler sur la Grèce. Xerxès affronte alors une confédération de cités-États grecques menée par Thémistocle à Athènes. Les Grecs disposent de ressources limitées, mais leur avantage réside dans la jeune démocratie athénienne, instaurée quelques décennies plus tôt, qui permet aux citoyens de choisir eux-mêmes leurs dirigeants. Thémistocle, issu de l’aristocratie mais éloigné des cercles oligarchiques, convainc sa cité de miser sur la mer et de concentrer ses efforts sur la construction d’une flotte capable de rivaliser avec l’armada perse. En 480 avant J.-C., à Salamine, les deux forces se heurtent lors d’une bataille navale, considérée comme un tournant majeur de l’histoire de la Grèce antique.

Spectaculaire diptyque

Ce second volet du diptyque de Nik Wansbrough consacré aux guerres antiques met en lumière la confrontation entre l’Empire perse et Athènes, opposant une puissance impériale aux ressources immenses à une cité plus modeste, mais inventive. À travers Thémistocle et Xerxès, il dévoile deux visions opposées du pouvoir et du commandement, et montre comment audace tactique, ruse et fonctionnement démocratique permettent à la cité de résister à un adversaire d’une supériorité manifeste. Un affrontement souvent résumé comme un combat de David contre Goliath.

Documentaire de Nik Wansbrough (2025, 1h30mn) disponible jusqu’au 31/12/2030