Documentaire

Un an après le début de la révolte du peuple géorgien le pays retient son souffle. Les dernières élections municipales du 4 octobre ont de nouveau laissé apparaître des fraudes massives à travers le pays où tous les candidats du pouvoir ont été élus avec des scores dignes des états autocratiques.

Le samedi 4 octobre plus de 200.000 personnes sont descendus dans la rue à Tbilissi pour protester contre la confiscation du vote populaire, le pouvoir a répondu par la force. Les organisateurs de la manifestation, un ancien procureur et d’autres opposants ont tous été arrêtés et risquent entre 9 et 15 ans de prison. Beaucoup aujourd’hui craignent le basculement autoritaire total, et les milliers de femmes et d’hommes, jeunes, moins jeunes qui manifestent chaque jour depuis plus de 300 jours redoutent l’état d’urgence. Aux côtés des mères de prisonniers politiques et des étudiants mobilisés pour défendre leur liberté, Manon Loizeau documente la Géorgie qui tente de résister face au rouleau compresseur de la répression.

Reportage disponible jusqu’au 26/11/2028