Conférence Consommation responsable Recyclage, compostage, zéro-déchet, seconde main, fait-maison, bien-être animal, mieux manger, initiatives collaboratives : comment s’y retrouver parmi toutes ces...

Conférence Changement climatique global Le changement climatique global est un phénomène complexe qui se manifeste par une modification durable des paramètres climatiques de...

Documentaire L’obscurité en danger Nos écosystèmes sont-ils pollués par la lumière ? Dans cette vidéo en partenariat avec LeMonde.fr, des chercheurs de l’Observatoire...

Podcast Des alternatives viables aux énergies fossiles dès aujourd’hui Les énergies fossiles, bien qu’encore largement utilisées dans le monde entier, sont de plus en plus remises en question...

Documentaire Comment réduire sa consommation en eau ? 4000 litres. C’est la quantité d’eau que chaque Français consomme par jour. Mais comment est-ce possible ? Et surtout,...

Conférence Quelles stations de montagne pour demain ? Autrefois synonymes de paysages enneigés et de sports d’hiver garantis, les stations de montagne doivent aujourd’hui composer avec une...

Documentaire Haute-Savoie : nos lacs sont-ils menacés ? La Haute-Savoie est constellée de grands lacs d’altitude qui créent des panoramas uniques. Des écosystèmes fragiles, que surveille avec...

Conférence L’alpinisme entre passion et adaptation Depuis toujours, le climat a changé. Plus récemment dans l’histoire de la terre, les êtres humains se sont appropriés...

Documentaire Le naufrage de l’Erika – La marée était en noire 12 décembre 1999. Le pétrolier Erika affrété par Total se brise en deux au large de la Bretagne. Le...

Documentaire Une ressource à préserver Vagues de chaleur, manque de pluie : le niveau des nappes phréatiques est dramatiquement en baisse. La consommation d’eau, elle,...

Documentaire Tourisme de masse : le littoral français en danger Derrière les cartes postales du littoral français, une réalité bien plus tendue se joue. Entre la Manche et la...

Documentaire L’immense glacier Daugaard-Jensen perd 10 milliards de tonnes de glace chaque année La glaciologue Heïdi Sevestre cherche à savoir si ce glacier perd davantage de glace qu’il y a 40 ans...

Documentaire La guerre des graines – L’indépendance alimentaire en danger Les graines sont-elles une marchandise comme une autre ou le bien commun de l’humanité au même titre que l’eau...

Documentaire 4 mois sur ma biosphère L’ingénieur Corentin de Chatelperron livre le journal de bord de son expérience en autonomie sur un radeau dans la...

Documentaire Comment reboiser les forêts et les préserver ? Sécheresse, changement climatique, infestation par des champignons, prolifération des scolytes et tempêtes : autant d’épreuves que les forêts françaises...

Conférence Océan & Climat Tout le monde le sait, l’océan régule notre climat. Mais comment ? À quel degré ? L’acidification et la...