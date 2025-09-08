Du mythe du Déluge à l’urgence climatique, nous enquêtons sur le littoral d’Occitanie (Narbonnaise, Sète, Palavas, Gruissan, Camargue) où sécheresses, canicules et montée des mers salinisent sols et nappes, condamnant vignes et rizières. Les cartes 2030-2050 annoncent des submersions récurrentes, tandis que l’héritage de la « Mission Racine » a figé un rivage très aménagé. Entre digues, rechargements, géotextiles, renaturation, récifs artificiels et habitats sur pilotis/flottants, la question du « repli stratégique » s’impose. Coûts, gouvernance éclatée et inégalités à venir forcent un choix : rendre de l’espace à la mer et organiser une résilience collective.