Documentaire

C’est une aventure extraordinaire qui a débuté il y a 20 ans. Une aventure qui pourrait changer le cours de l’humanité en résolvant enfin un grand mystère : sommes-nous seuls dans l’univers ?

Cette aventure, c’est celle de chercheurs obstinés qui, malgré les réticences de la communauté scientifique, sont partis à la recherche de mondes inconnus : les exoplanètes. Ils ont ainsi bouleversé notre connaissance de l’univers et entamé la recherche scientifique de la vie extraterrestre.

Notre film raconte cette épopée. Une quête dont les héros sont des astrophysiciens.



Un documentaire de David Paturel