Dernier épisode de notre série documentaire sur l’argent. Comment l’Europe et l’Amérique sont-elles parvenues à une monnaie papier ? En 1688, en Angleterre, le Bill of Rights offre un statut juridique à la nouvelle banque d’Angleterre, lui donnant le privilège d’émettre des billets garantis par ses réserves d’or et d’argent.

En France, la Révolution accouche des assignats, un papier monnaie gagé sur les biens de l’église nationalisés. Mais elle est utilisée pour financer la guerre, provoque une hyperinflation et perd toute valeur en quelques années. Après la Première Guerre mondiale, l’Allemagne, exsangue doit payer de lourdes réparations aux vainqueurs. La solution : la planche à billet, qui provoque la pire hyperinflation de l’histoire européenne. Et finalement, l’invention d’une nouvelle monnaie, le premier billet libéré de toute référence à l’or et à l’argent, qui résout, comme par magie, la situation. La dernière grande bascule intervient aux États-Unis, à partir de 1934, quand le système de l’étalon-or, garant de la rareté de la monnaie et associé à la prospérité américaine, est abandonné…

