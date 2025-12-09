Documentaire

Un documentaire diffusé sur France 5 daté de 2014

Inondations, sécheresses, températures extrêmes sont aujourd’hui omniprésentes dans notre actualité, mises en relief par le réchauffement climatique. Pourtant les fluctuations climatiques et leur impact sur le quotidien de l’homme ont existé de tout temps. Le climat a toujours façonné notre environnement, notre mode de vie et même nos civilisations. Ce même climat aurait causé la disparition de Néandertal. Stable et clément, il aurait permis à l’Empire romain de prospérer. Dans la Chine impériale, les bonnes conditions climatiques permettaient des récoltes riches et du bétail en quantité. En France, à la fin du XVIIIe siècle, une petite période glaciaire aurait causé la famine et conduit à la Révolution

S’il reste un poil « déterministe », ce documentaire permet néanmoins d’aborder les actions de la Terre sur l’espèce humaine