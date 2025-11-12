Documentaire

C’est leur première rentrée de prof… Charles-Édouard, Noéline et Antoine découvrent enfin la réalité du métier. Entre trac, responsabilités et passion, ils vivent leur premier jour d’enseignant dans des contextes très différents : collège, école primaire et direction.

Trois parcours, trois histoires, un même objectif : transmettre et tenir la classe.

Un reportage immersif et humain sur le courage, la vocation et la première confrontation au réel.

Réalisateur : Virginie Berda, Thomas Risch et Sébastien Koegler