Documentaire

Fred, Laure, Martin et Chine sont enfin entrés au Pérou. Ils sont à la recherche du village d’Atiquipa, un îlot de verdure au milieu d’un désert de plusieurs milliers de kilomètres.

Malheureusement, au fil des siècles, cet oasis a beaucoup souffert. Déforestation et surpâturage, l’exploitation humaine a eu pour conséquence la diminution drastique de sa superficie.

Pour ne pas céder définitivement sa place au désert, il fallait trouver un moyen d’inverser la tendance et les capteurs de brouillard d’Atiquipa sont aujourd’hui devenus un modèle.

D’une rencontre à l’autre, la famille explore les fabuleux paysages du Pérou.

Documentaire : Martin autour du monde – Pérou

Réalisation : Freb Cebron

