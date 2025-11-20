Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Kentucky : Trump, envers et contre tout Près d’un an après l’investiture de Trump, certains de ses électeurs regrettent leur choix. C’est loin d’être le cas...

Podcast Les États-Unis sont-ils aux mains des religieux ? Création d’un bureau de la foi ultra-conservateur, personnalités chrétiennes nationalistes au sein du gouvernement, discours militaires mobilisant une rhétorique...

Podcast Le poids des sondages dans l’appareil politique Les sondages font partie de notre vie quotidienne. Pas un jour sans que nous soyons abreuvés d’enquêtes précisant la...

Conférence Liberté et pouvoir Il paraissait aller de soi que la liberté des personnes se prolongeait dans le pouvoir des peuples. L’évolution des...

Documentaire La France vend ses bâtiments : un scandale silencieux Terrains, maisons, anciens bâtiments publics… la France vend une partie de son patrimoine, parfois bien en dessous du prix...

Documentaire Femmes à l’Assemblée : histoire d’un combat Le 21 octobre 1945, des femmes faisaient pour la première fois leur entrée à l’Assemblée nationale. Un droit obtenu...

Conférence Pour une refondation de la pensée politique Toute pensée politique doit se fonder sur une conception du monde, une conception de l’homme, une conception de l’histoire,...

Documentaire La présidentielle en famille Ce petit doc est un Ovni, objet vidéo non Identifié. Deux familles ont décidés de « voter en famille » au...

Documentaire Versailles : rois, princesses et présidents Le château de Versailles a été conçu il y a trois siècles comme un instrument de pouvoir par Louis...

Documentaire Des films en campagne Depuis 1965, la télévision française diffuse à chaque élection présidentielle des clips de campagne officiels, financés a minima par...

Documentaire Comment les femmes transforment-elles l’extrême-droite moderne ? Elles sont femmes et en jouent politiquement. Les cheffes de partis d’extrême droite récoltent moults succès, convainquent les électrices...

Documentaire Jacques Chirac, l’homme qui ne voulait pas être président \r

Jacques Chirac s’est décrit lui-même comme «Un homme sans états d’âme». Et il est certain qu’il n’en a pas...

Documentaire Les sondages manipulent notre opinion ? A Paris et en région parisienne, à l’Institut BVA et au siège de Paris Match, ce reportage montre les...

Documentaire Les quatre scandales du Parlement Les commissions d’enquête parlementaires ont fait événement sur LCP et Public-Sénat, depuis la création des chaînes il y a...

Documentaire Cagnottes de l’État : le grand secret C’est l’un des secrets les mieux gardés de la République : des centaines de millions d’euros d’argent public distribuées...

Documentaire République, les derniers privilèges Dans un contexte de malaise social et de défiance envers les élus et les représentants de l’État, et à...