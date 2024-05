Conférence

Si le diamant le plus connu est le diamant « blanc », le plus prisé est le diamant coloré « fancy », avec les couleurs rose, rouge et bleu les plus recherchées. Mais au-delà de sa beauté, le diamant révèle bien des surprises. Comment se forme-t-il dans les grandes profondeurs de la Terre ? De façon surprenante, de la poussière de diamant scintillante est présente dans le noir glacé de l’espace intersidéral ! Ces diamants extraterrestres, un million de fois plus petit qu’un grain de sucre, sont d’ailleurs observables dans certaines météorites très primitives. Comment ces minuscules brillants peuvent survivre entre Mars et Jupiter ? Tant de questions et de phénomènes étonnants que nos trois expertes partageront avec passion.Table ronde animée par Emma Hollen, journaliste.