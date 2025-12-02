Des germes et des bactéries dans les pataugeoires, fontaines et jets d’eau.
Des germes et des bactéries dans les pataugeoires, fontaines et jets d’eau.
Plus il fait chaud, plus le soleil est dangereux. Lorsque le ciel est nuageux, je ne risque rien. Un...
Immunité, hiver, défenses naturelles, vitalité, fatigue saisonnière, inflammation, nutrition, sommeil, stress, neurosciences, microbiote… Pourquoi notre système immunitaire s’affaiblit-il lorsque...
Souvent associées à l’automne, ces cucurbitacées sont des alliées incontournables d’une alimentation équilibrée. Que ce soit pour leurs qualités...
Ménopause, périménopause, hormones, bouffées de chaleur, prise de poids, sommeil, peau, collagène, microbiote, ostéoporose, fatigue, brouillard mental, libido, phytothérapie,...
Idées reçues sur les poils…
Nos astuces pour avoir des ongles de toute beauté ! Un documentaire de Barbara Bernard
L’importance croissante du gluten dans notre alimentation, issu principalement du blé moderne, soulève de nombreuses interrogations notamment concernant sa...
La sauge officinale, une plante souvent reléguée au rang d’assaisonnement culinaire, cache pourtant de nombreuses vertus pour notre santé....
Immersion dans un hôpital psy américain pas comme les autres. En effet, les soignants sont prêts à tout pour...
Un voyage au sein d’un des endroits les plus pollués au monde : l’oblast de Tcheliabinsk, en Russie. Un...
Le sucre est devenu omniprésent et, pour limiter sa consommation, il faut désormais avoir le temps et la patience...
Les effets néfastes de la malbouffe sur la mémoire sont de plus en plus mis en avant par les...
Le monde des jeux d’argent a toujours exercé une fascination particulière pour de nombreuses personnes. Que ce soit à...
Documentaire sur 3 personnes atteintes d’Asperger, Elisabeth, Héléna et Luc, qui nous parlent de leurs quotidiens. Le documentaire a...
Saviez-vous que la nutrition joue un rôle plus qu’essentiel dans notre santé et notre bien-être ? Que ce soit...
La discopathie dégénérative est une maladie des disques intervertébraux touchant de nombreux individus à travers le monde. Comprendre cette...
Les dents bien alignées ne présentent pas seulement des avantages esthétiques. Pour les jeunes enfants, pouvoir sourire sans gêne...
Que l’on soit patient où soignant, faire ses premiers pas à l’hôpital est une épreuve redoutable. Chaque année, dans...
Il est parfaitement possible de faire l’amour pendant les règles. Il n’y a aucune contre-indication. En revanche, les personnes...
Train, bus, métro, on passe à la loupe les transports en commun.
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site