Charlotte se trouve en Essonne au domaine de Chamarande. Un château et un parc de 98 hectares « labellisé jardin remarquable ».
Chamarande se situe à 35km au sud de Paris. Il faut savoir que depuis 1978 le domaine est la propriété du département de l’Essonne et que la visite est gratuite. Charlotte nous fera découvrir les œuvres de Philippe Pasqua en compagnie de Julie Sicault-Maillé, responsable des collections et des expos.
Ensuite, elle rencontrera Pierre Quernez, directeur des archives départementales, qui nous parlera du château mais aussi des archives.
Elle fera une balade dans le parc avec Sandrine Allard, pour découvrir le jeu de l’oie, un jeu grandeur nature, et bien d’autres choses.
Rendez-vous ensuite à l’intérieur du château avec Aurélie Gros, devant le tableau d’Hubert Robert représentant le château à la fin du 18e siècle, l’une des plus belles œuvres du domaine.
Avant de se quitter, petit détour au Gîte du Potier pour découvrir le gîte mais aussi les poteries de Jean-Pierre.