Documentaire Belfort – 2019 : chronique d’un combat pour l’industrie française Retour sur un bras de fer industriel qui a marqué les années 2010. Quand Belfort s’est battue pour sauver...

Conférence Quelles sont les nouvelles responsabilités environnementales et sociétales des entreprises Cette conférence est organisée par SOCOMORE et l’IREA (Institut de Recherche sur les Entreprises et les Administrations) à l’Université...

Article Guide pour réussir vos événements d’entreprise Organiser un événement d’entreprise est bien plus qu’une simple formalité : c’est une opportunité stratégique pour renforcer la culture...

Conférence Et si on recrutait autrement ? L’objectif est de répondre aux difficultés de recrutement en apportant des solutions adaptées et innovantes aux entreprises du bassin...

Article Scripte, un métier méconnu mais essentiel Dans l’univers du cinéma et de l’audiovisuel, certains métiers captent toute la lumière, tandis que d’autres travaillent discrètement en...

Conférence Les écoles d’ingénieurs ; pourquoi pas moi ? Les écoles d’ingénieurs occupent une place stratégique dans le paysage de l’enseignement supérieur en France, incarnant l’excellence académique et...

Conférence Handicap : révélons les potentiels de performance Dans une société encore trop souvent marquée par les stéréotypes, le handicap est fréquemment perçu comme une limite, un...

Article Pourquoi devenir assistant(e) commercial(e) ? Devenir assistant(e) commercial(e) représente un choix stratégique pour celles et ceux qui souhaitent évoluer dans un environnement dynamique, au...

Documentaire Flicage, stress, burn out : quand les patrons dérapent De plus en plus de personnes craquent à cause de leur travail et vivent un burn out. Ceux qui...

Documentaire Le phare Miri Paturel est allée à la rencontre du gardien du phare de Goulphar, situé à Belle-Île-en-Mer. Yves Gueho veille,...

Documentaire Rencontre dans le fournil avec des passionnés, David et Jean-Marie Charlotte Dekoker a rendez-vous au petit matin pour rencontrer David Monvoisin. Et si elle voulait absolument le rencontrer, c’est...

Documentaire À l’école des pompes funèbres (1/2) Une salle de classe étroite et moderne, ayant pour seule décoration deux cercueils en bois posés contre le mur....

Documentaire Détresse et sentiment d’abandon : les profs en première ligne Véritable miroir de la société, l’école a changé au gré des générations, des modes et des nouveaux défis de...

Documentaire Je suis un reporter citoyen Depuis 2 ans, Les équipes de LaTéléLIbre et de l’EMI (école des métiers de l’information) réalisent un rêve: ouvrir...

Documentaire L’heure D – Animaux Plongée dans le quotidien des patients d’une clinique vétérinaire. Le spectateur accompagne Max, Smith, Lilou, Kali dans leur douleur,...

Podcast Arman Soldin, reporter de guerre Arman Soldin, journalistes AFP, est tragiquement décédé le 9 mai 2023 près de Tchassiv Iar, en Ukraine. Dans cet...

Documentaire Je veux devenir top model Alexandra a été sélectionnée pour participer à un prestigieux concours de mannequin. Décidée à gagner, elle va devoir apprendre...

Article Comment allier marketing et commercial pour booster la prospection B2B ? Pour booster la prospection B2B, il est essentiel de combiner les efforts des équipes marketing et commerciales de manière...