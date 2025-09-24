L’enseigne Décathlon, étiqueté en 1976 « supermarché pour sportifs du dimanche » s’est imposée au fil des années comme une véritable machine à innover. Depuis la tente Quechua « 2 secondes » vendue à plus de 8 millions d’exemplaire jusqu’au récent masque de plongée « Easybreath » qui permet de se passer de tuba. Autant d’idées astucieuses parfois protégées par un brevet, mais proposées à un prix abordable. La marque a autorisé nos équipes à filmer l’un de ses centres de recherche, basé dans la vallée de Chamonix, ainsi que son armée d’ingénieurs.