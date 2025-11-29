Le Ladahk, petite région du nord de l’Inde, subit depuis plusieurs années de terribles catastrophes naturelles, possibles conséquences du changement climatique, qui font régulièrement de nombreuses victimes. Face à cette colère répétée des Dieux, un auteur-réalisateur ladakhie nous fait part de ses inquiétudes et des préoccupations de son peuple. Il nous parle de la relation spirituelle qui les lie depuis toujours à la nature. Nous le suivons dans ses rencontres, dans le quotidien de ses semblables comme à travers des cérémonies bouddhiques impressionnantes. De découvertes en questionnements, nous nous rapprocherons d’un peuple résolument tourné vers l’avenir et l’espoir.