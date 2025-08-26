Documentaire

Pour les Occidentaux, Cuba est un coin de paradis au cœur de la Caraïbe. L’envers du décor est nettement moins réjouissant. En 2025, l’île est en pleine tourmente. Le pays est totalement asphyxié par une crise économique dont les 11 millions de Cubains ne semblent pas voir le bout.

L’inflation passe régulièrement les 1000%. Devant la moindre échoppe de marché, les habitants se pressent dans d’interminables files d’attente sous une chaleur écrasante. Dans les pharmacies, les centres de santé, les étals sont vides. La moindre plaquette de paracétamol s’arrache à prix d’or. Les trop vieilles maisons de la Havane s’effondrent. Le prix du carburant a explosé. Les coupures d’électricité sont quotidiennes. La population n’a d’autre choix que de fuir. 500.000 Cubains ont quitté l’île ces trois dernières années. Soit plus de 4 % de la population. Il s’agit du plus grand exode depuis l’arrivée de Fidel Castro au pouvoir en 1959. Les autorités semblent dépassées par les événements. En 2021, pour tenter timidement d’enrayer la crise, le gouvernement a légèrement ouvert l’économie au secteur privé, avec la création d’entreprises privées, les « mipymes ». Depuis, environ 6 000 PME sont apparues. Les produits en vente dans ces établissements restent inaccessibles au commun des Cubains. Une boîte de 6 œufs se vend au prix d’un mois de salaire. Juste après la pandémie de Covid 19, les autorités ont instauré une nouvelle monnaie. Elles voulaient relancer l’économie. C’est tout l’inverse qui s’est produit. Depuis, la petite île communiste traverse une période d’inflation sans précédent. Le peuple peine à trouver les solutions pour s’en sortir. Cuba est une île plongée dans la tourmente.

