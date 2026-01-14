L’an dernier, Vinci a engrangé 2,2 milliards d’euros grâce à ses péages autoroutiers. C’est la moitié des bénéfices du...
Ils symbolisent l’univers du luxe, de l’aventure ou du sport. Bienvenue dans le monde des bateaux de plaisance.
La sécurité sociale enregistre un déficit de 13 milliards d’euros. Une des raisons ? La fraude ! Assurés, professionnels...
Dans un contexte immobilier de plus en plus concurrentiel, le choix de l’emplacement reste le facteur numéro un de...
Chaque année pour l’été, les français font des folies pour leur beauté : maquillage,faux ongles, vernis, épilation ticket de...
Le monde n’a jamais accueilli autant de richesses. La vente de produits de luxe bat tous les records, le...
Ils peuvent enfin changer de vie sans faire les yeux doux aux banquiers
Une source qui rapporte un milliard d’euros par an
Les machines à sous constituent plus de 70% des jeux de casino en ligne et ceci est un indicateur...
La fréquentation des restaurants d’entreprise a explosé et représente un marché de plus de trois milliards d’euros. Une poignée...
Dans un monde où l’innovation numérique progresse rapidement mais où l’accès reste souvent complexe et déroutant, XTERA redéfinit la...
Au milieu des champs de ce coin de Lorraine, une gare TGV qui reste bien vide. Une gare fantôme,...
Investir dans l’immobilier locatif peut être une source de revenus supplémentaire intéressante. Néanmoins, il est crucial de comprendre comment...
Au mois de décembre, les marchés de Noël fleurissent dans toutes les villes de France. De Strasbourg à Paris...
Selon les spécialistes de la spécialité, c’est la pire musique jamais composée : de la chanson traditionnelle, une pointe de...
Comment la chaîne américaine de cafés, désormais planétaire, a conquis les classes moyennes urbaines. Cette investigation sur trois continents...
Qui sont ces acheteurs prêts à dépenser des millions pour une résidence secondaire ? Comment se déroulent les négociations...
Comment notre société peut-elle continuer ainsi. Un documentaire produit et Un documentaire réalisé par la femme du pdg d’un...
C’est un bal caritatif et un évènement mondain international. Rixa von Oldenbourg et Michel Soyer en sont les organisateurs...
130 000 nouveaux divorces sont prononcés chaque année. Comme à chaque fois, ce que l’on a le plus de...
