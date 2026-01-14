Qui ne s’est jamais posé cette question : comment gagner des millions ? Il y a ceux qui tentent leur chance aux jeux de grattage, avec parfois, une sacrée veine. Et puis il y a aussi ceux qui se laissent attirer par ce ces coaches d’un nouveau genre qui vous promettent la fortune en quelques mois, grâce à des méthodes prétendument miracle. Des formations qui flirtent parfois avec la légalité et qui enrichissent d’abord ceux qui les vendent…