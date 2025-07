Documentaire

Sur l’immense rouleau de jeu de grattage de la FDJ, il n’y a qu’un ticket à 500 000 euros. Frédéric a gratté l’un d’eux et c’est bien tombé pour lui. Il a travaillé pendant 20 ans dans l’hôtellerie-restauration, de serveur à directeur d’hôtel. En 2011, il ouvre une boutique de jeux vidéo, mais fait faillite deux ans plus tard. Il est alors criblé de dettes, plus de 50 000 euros. Le sort s’acharne sur Frédéric, suite à un problème cardiaque, il doit arrêter de travailler et ne touche qu’une pension d’invalidité de 800 euros, juste assez pour payer le loyer de sa maison. Avec son gain, il règle ses dettes et meuble son intérieur, du sol au plafond. Pas d’œuvre d’art ni de coups de folie, mais des vacances en famille. Selon la FDJ, la plupart des grands gagnants gardent les pieds sur terre.