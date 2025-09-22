Comment une mère girafe protège-t-elle son petit dans la savane ? Entre fragilité et grandeur, ce documentaire nous plonge dans l’intimité d’une mère girafe et de son girafon. On suit leur quotidien au cœur de la savane : premiers pas, découvertes, apprentissages, mais aussi dangers constants face aux prédateurs. À travers ce voyage de 20 mois, on découvre la maternité, les liens sociaux et les incroyables stratégies de survie de la girafe, le plus grand des mammifères terrestres.