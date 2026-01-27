Documentaire

On connait par cœur ses plus grands tubes, qui ont fait sautiller des générations depuis les années 1960, et sont entrés au patrimoine de la chanson française. Mais qui se cache vraiment derrière cette légende de la musique ? Claude François, c’est l’histoire d’un touche-à-tout de génie, chanteur, danseur, chorégraphe, homme d’affaires… Un showman à la carrière foudroyante : 16 ans seulement. Et pourtant, 40 ans après sa disparition, ses tubes raisonnent encore en chacun de nous. Mais derrière l’icône adulée et son rideau de paillettes et de Claudettes, se cache un homme mystérieux, souvent sombre, parfois destructeur, comme aucun autre artiste français. Claude François, c’est une vie privée bien souvent inavouable, jalonnée de secrets jalousement gardés, qu’aucune des 79 biographies qui lui ont déjà été consacrées n’aura réussi à dévoiler complètement. Pourquoi l’artiste a-t-il voulu cacher l’un de ses fils au point de le séquestrer chez lui pendant des années ? Qui a protégé Claude François au plus haut sommet de l’État, lorsque l’artiste a dû avouer qu’il entretenait des relations passionnelles avec des adolescentes dans son Moulin ? Comment est-il passé maître dans l’art de manipuler son public en mettant en scène de faux malaises sur scène ? Et si la clé de l’artiste se trouvait finalement sous nos yeux depuis toujours… C’est-à-dire dans ses chansons ? Des tubes en apparence légers, souvent joyeux, mais aux paroles bien plus autobiographiques et profondes qu’il n’y parait… Découvrez l’histoire vraie d’un artiste qui se sera senti mal-aimé toute sa vie, au point de se laisser envahir par ses démons…