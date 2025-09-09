Ressources Dans la même catégorie

Podcast L’affaire Mayeul Gaden L’histoire débute en octobre 2011, lorsqu’à Nice, Mayeul Gaden, un jeune homme de 20 ans, disparaît soudainement. Pendant près de...

Documentaire AduItère sangIant : l’affaire Lomoro Mariette, 50 ans, n’arrive plus à trouver le sommeil. Et pour cause : depuis plus de six mois, elle...

Documentaire Poursuite à 230 km/h : le combat des policiers Sur l’autoroute, certains chauffards se croient tout permis Certains paye plein tarif tandis que d’autre ont trouver un moyen...

Documentaire Les USA, le pays de la détention Stéphanie, une femme shérif qui ne fait pas dans la dentelle

Documentaire La Hongrie au coeur du trafic de chiens en Europe Un business illégal où on les traite comme des chiens

Documentaire Catastrophe du car de Millas, que s’est-il vraiment passé ? Jeudi 14 décembre 2017, 16h00, au collège Christian Bourquin de Millas dans les Pyrénées-Orientales, l’heure de la fin des...

Documentaire Le monstre de Miramichi Allan Legere dit également « Le Monstre de Miramichi » est un tueur en série canadien… En 2008, il fut...

Documentaire Trafic : l’enfer sud américain En Guyane, les forces de police sont confrontées à un vaste réseau de trafic ayant des ramifications en Amérique...

Documentaire Cour d’Assises, au coeur des crimes Trois procès d’assises dans l’Oise, autant de tragédies et plus encore de vies brisées, racontés par leurs acteurs, magistrats,...

Documentaire La route de l’opium (2/2) Après avoir passé la frontière avec le Tadjikistan, la drogue se retrouve dans les circuits du narcotrafic international. Stopper...

Documentaire Courses-poursuites, contrôles : le quotidien des gendarmes routiers Les gendarmes ont renforcé les contrôles routiers pour cibler les chauffards et les véhicules en surcharge. Entre courses-poursuites et...

Documentaire Infractions et excès : tolérance zéro Lors des grands départs, les forces de l’ordre sont sur le pied de guerre pour assurer la sécurité sur...

Documentaire Criminalité en hausse : les transports publics en alerte Plongez dans l’univers complexe de la sécurité à Paris, entre l’immensité de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, le plus grand de France...

Documentaire L’affaire Bouvard : un témoin clé étrangement amnésique Ils ont des versions différentes, qui parmi eux est un menteur ? Un documentaire d’Aurore Chiroix.

Documentaire L’autre affaire Stern En juin 2010, l’affaire Edouard Stern, connait un nouveau rebondissement. Une ancienne maîtresse, Julia Lemigova (ex miss URSS 1991)...

Documentaire Forces spéciales de police contre les cartels : une lutte acharnée Plongez au cœur d’une guerre sans fin, où la police mexicaine est en première ligne dans la lutte contre...

Documentaire Copwatch : Ceux qui surveillent la police Faut-il filmer constamment la police ? C’est le principe du copwatching : suivre les policiers et filmer leurs interventions,...