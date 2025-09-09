Christophe de Margerie, l’un des plus puissants patrons français. Tout aussi débonnaire qu’influent. A la tête du pétrolier Total, il avait ses entrées chez tous les grands de ce monde. A l’automne 2014, après une visite en Russie dont il est l’ami fidèle, son jet privé se crashe au décollage de Moscou. Mort avec les trois autres membres d’équipage. L’appareil a heurté une déneigeuse dont le conducteur serait ivre. Une négligence fatale, un accident. Sauf que un peu plus de dix ans plus tard, l’enquête reste des plus ténébreuses.