Elle est moins visible qu’a la ville mais la pauvreté fait aussi des ravages à la campagne… Une réalité qui a poussé les Restos du Cœur à mettre en place une distribution alimentaire mobile, pour aller à la rencontre de ces milliers de français isolés et fragiles.
Dans le Loir et Cher, au volant de son camion, Martine apporte des repas mais aussi une présence et des sourires.