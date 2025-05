Documentaire

À Yiwu, en Chine, la consommation a trouvé sa capitale mondiale. À 250 kilomètres au sud de Shanghai se trouve Yiwu, une ville hors norme devenue l’épicentre du commerce mondial. Avec ses 4 millions de m² de surface commerciale, ses 180 000 boutiques ouvertes presque 24h/24 et ses 2 millions de produits en vitrine, elle attire commerçants, exportateurs, grossistes et curieux de tous les continents. Le documentaire suit les trajectoires de Mario, exportateur français, de Song, entrepreneur chinois millionnaire, ou encore de Babacar, jeune Sénégalais qui a bâti sa réussite dans ce temple de la marchandise. De la logistique gigantesque aux négociations sur les maillots de bain, en passant par la vie nocturne et les contrôles douaniers, Yiwu dévoile ses coulisses, entre business ultra-efficace et réalités sociales complexes. Mais derrière la vitrine, surgissent les zones grises : contrefaçon, médiation commerciale, risques de conformité et marché parallèle des devises. Une immersion sans fard dans le plus grand centre de vente en gros du monde.