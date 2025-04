Documentaire

Plongez dans un voyage au cœur du luxe et des fêtes légendaires en Amérique. À Miami, ville du glamour, célébrités comme Booba, la famille Beckham et Adriana Lima vivent dans un décor de rêve. Aux Keys de Floride, des figures excentriques profitent de leur île privée et d’une vie tournée vers la mer. Des soirées mythiques comme le Fantasy Fest ou les événements exclusifs de Christian Audigier dévoilent un monde d’excès et de paillettes. Ce reportage explore un univers où se mêlent célébrités, fêtes grandioses et histoires fascinantes.