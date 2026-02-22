Documentaire

Le Chili vit sous une menace invisible mais permanente, entre séismes géants et tsunamis meurtriers. Quand la terre se déchaîne, la science tente de comprendre ce qui pourrait provoquer la prochaine catastrophe.

Au Chili, Etat d’Amérique du Sud pris en étau entre deux plaques tectoniques, la terre tremble violemment tous les dix ou douze ans environ. Le 27 février 2010, une secousse de magnitude 8,8 sur l’échelle de Richter et un tsunami dévastateur frappent le pays. Les autorités gouvernementales cherchent alors à se doter d’un dispositif d’alerte plus efficace. Mais comme l’explique Christophe Vigny, chercheur au CNRS, il est impossible de prédire quand se produira le prochain « big one », un tremblement de terre meurtrier. Avec ses études, il entend par contre à déterminer où il pourrait survenir.