Documentaire

L’histoire inédite de l’obsession de Charles Manson à devenir une rock star, de son ascension sur la scène musicale de Los Angeles, des célébrités qui ont défendu sa musique, dont Dennis Wilson des Beach Boys, et de sa descente dans la violence une fois que ses rêves se sont effondrés.

Réalisateur : Tom O’Dell

Avec Dianne Lake (ancienne membre de la famille Manson), Gregg Jakobson (partenaire d’écriture de chansons de Dennis Wilson), Phil Kaufman (co-détenu et producteur de Manson) Stephen Desper (producteur des Beach Boys) et Ernie Knapp (guitariste de The Milky Way)