Documentaire



Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco est une étape mythique du championnat. Depuis sa plus tendre enfance, il rêvait de se tenir à la première place du podium à domicile. Suivez pas à pas sa maîtrise exceptionnelle du circuit le plus emblématique de la F1, ses choix stratégiques et techniques qui lui ont permis de décrocher cette victoire tant convoitée.