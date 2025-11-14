Documentaire

Les volcans sont au cœur des plus grandes découvertes en sciences de la Terre. En explorant leurs éruptions et leur influence sur l’environnement, les chercheurs révèlent comment ces forces naturelles ont façonné la planète Terre et continuent de transformer notre monde.

A bien des égards, les volcans demeurent une énigme pour les Hommes… En les étudiant, les scientifiques ne dévoilent pas seulement leurs mystères, ils révolutionnent notre vision du monde, réécrivent notre histoire et impulsent d’incroyables innovations techniques.

Dans notre éternelle quête de savoir et de progrès, les volcans sont nos meilleurs alliés, et sont le terrain d’innombrables découvertes.

Réalisation : David Perrier et Eden SHAVIT

Droits réservés