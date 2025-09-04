Passer du temps en famille le week-end est une occasion précieuse pour renforcer les liens, créer des souvenirs inoubliables...
« Range ta chambre !», « Éteins cet ordinateur ! », « Fais tes devoirs ! », des phrases...
Et s’il était possible de transformer le manque en force de vie, de faire des épreuves que nous traversons...
Cette maman gitane doit s’occuper seule de ses deux enfants
En cette rentrée scolaire 2025, le sociologue Bernard Lahire tire la sonnette d’alarme : l’obsession de l’évaluation à l’école...
Il y a un grand décalage entre un salaiBien que le SMIC soit censé garantir un revenu de subsistance...
Entre la corvée des courses en supermarché et la solution miracle d’Internet, les familles françaises s’organisent pour alléger leur...
Floriane et Hervé sont à la tête d’une famille recomposée de sept enfants. Chaque année, ils transforment leur maison...
A Malmesbury, lorsqu’Ian et Barbara ont racheté l’Abbaye à une communauté de nonnes, les 20 000 mètres carrés du...
Après un an de tournage et une année de montage, le film ‘Escargots’, avec Jeff le vendeur d’escargots de...
L’éducation d’un garçon peut parfois être difficile qu’il soit adolescent ou bien même beaucoup plus jeune, les problèmes apparaissent...
Ce n’est pas la vieillesse dont ils avaient rêvé. Ces travailleurs de l’après-guerre, des années fastes des Trente glorieuses,...
Gaëlle, 22 ans, et Didier, 33 ans, mènent une petite vie tranquille dans le sud de la France avec...
Octobre 1991 : quelques mois après le début du conflit dans les Balkans, s’ouvre, à Cervignano del Friuli, une...
Le film « L’école pour moi » documente les parcours comparés de quatorze jeunes de 16-20 ans en processus...
Elles s’appellent Liliane, Florence et Nicole et elles sont toutes passées par la case prison. L’une d’elles a même...
https://www.youtube.com/watch?v=dOT-aN83vM4 L’adoption en France a beaucoup changé. Aujourd’hui, les enfants concernés sont à 65% des enfants à besoins spécifiques....
Avec « Brèves Rencontres », la comédienne Mireille Darc réalise, en 1993, son deuxième documentaire pour le magazine « Envoyé spécial ». Cette...
Autorité en crise, problèmes de discipline, absence de repères, valeurs morales à la dérive, schémas familiaux » éclatés « ,...
Quatre Allemandes brisent la chape de silence qui entoure encore aujourd’hui l’avortement et évoquent la délicate reconstruction qu’induit une...
