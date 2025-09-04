Agnès Beuchet, maman de la région parisienne, a fait pour ses enfants un choix osé : elle a démissionné d’un poste de cadre et créé son entreprise ! Agnès travaille depuis la maison, gère ses heures comme elle l’entend au bénéficie de ses garçons, et connaît un certain succès avec ses jeux créatifs. Comme Angélique Denizon, une autre maman, qui travaille à son compte dans la création de vêtements de mariage, elles sont de plus en plus nombreuses à lancer leur propre entreprise pour tenter de concilier au mieux vies professionnelle et familiale.