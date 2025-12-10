Le parc chinois de Zhangjiajie a servi d’inspiration au cinéaste James Cameron pour son film « Avatar ».
Au Louvre Lens, ouvert en 2012, la galerie du temps est un espace ouvert, décloisonné, où le visiteur voyage...
Cette cérémonie est vraiment particulière !
Nous suivons Mike sur les flancs du Mont Olympe, la plus haute montagne de Grèce, domaine des dieux mythologiques....
Le Panama est un pays d’Amérique centrale qui regorge de paysages naturels spectaculaires, de plages paradisiaques et d’une biodiversité...
À Sainte-Suzanne, donjon du XIᵉ siècle, remparts et ruelles de pierre racontent une forteresse restée debout face à Guillaume...
En 2007, les 7 Merveilles du Monde Moderne ont été élues : le Colisée à Rome, la Grande Muraille...
Sebastian Perez Pezzani nous invite à voyager en Grèce et à rencontrer ceux qui vivent au quotidien grâce au...
On s’y croirait !
Saint-Barthélemy, territoire français au cœur des Caraïbes, est l’une des destinations favorites des « Rich and Famous ». Des personnalités comme...
Depuis plus de quarante ans, les membres de l’association « Motu Haka » parcourent les îles de l’archipel des Marquises pour...
Au coeur de la province du Hunan, dans le sud-est de la Chine, le parc de Zhangjiajie accueille un...
Carine, 38 ans célibataire et sans enfant, est conductrice de poids lourds depuis 3 ans et sillonne les routes...
Le quartier de Triana, au bord du Guadalquivir est le berceau du flamenco. Cristina Gallego et José Luis Vidal,...
Bordé par des grands lacs et des dunes de sable, l’État du Michigan est aussi le berceau de l’industrie...
Depuis 1990 et la fin de la guerre qui opposait l’Iran à l’Irak, le gouvernement iranien a lancé une...
Stéphane fait ses premiers pas dans la poudreuse de Haute Savoie. Avoriaz depuis 30 ans, s’est forgée une réputation...
Lorsque la mer se retire pour mieux revenir, à quelques heures d’intervalles, on parle de grande marée. L’amplitude entre...
Philippe Gougler visite la plus ancienne mine d’or encore en activité avec comme guide, Andrea.
D’Ispahan à Persépolis et de Téhéran à Shiraz, trésors archéologiques et paysages somptueux attirent un nombre croissant de touristes....
Aujourd’hui, nous nous rendons à Charnay, au cœur du pays des pierres dorées. L’ocre de ses maisons a valu...
