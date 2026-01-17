En 2013, Michael Lenke apprend dans une étude que 50 % des femmes n’atteignent jamais l’orgasme avec leur partenaire. Le doute s’installe alors en lui : et si sa femme Brigitte en faisait partie ? Ensemble, ils décident de révolutionner le plaisir féminin et d’inventer un sextoy unique en son genre. Il bricole les prototypes, elle les teste, jusqu’à la création de l’objet parfait : le Womanizer, qui deviendra le jouet sexuel le plus vendu au monde. Pour Brut, Victoire Mabille a visité le laboratoire de ce couple pas comme les autres.