Documentaire

Le Caucase du Sud ne connaît pas de répit. Nombreux sont les jeunes qui quittent la Géorgie, craignant que le pays ne bascule vers l’autoritarisme. Le musicien Tamada refuse par principe de partir. En Azerbaïdjan, l’autocrate Ilham Aliyev a muselé l’opposition. Même en exil, s’exprimer reste un acte courageux : la journaliste Arzu Geybullayeva subit ainsi des menaces jusqu’à Istanbul.

Intimidations, corruption, fraudes… Les dernières élections législatives en Géorgie ont été entachées de multiples irrégularités, selon les observateurs internationaux. Mais au lieu d’enquêter sur ces allégations, le gouvernement accentue sa dérive autoritaire : il menace d’interdire les partis d’opposition et impose de lourdes amendes aux journalistes qui couvrent des manifestations. De nombreux jeunes choisissent l’exil face à la répression. Lexo Ratiani, fondateur avec Lasha Chapel du duo Tamada, en a fait les frais : son père, le poète Zviad Ratiani, croupit en prison. Par principe, les deux artistes refusent toutefois de partir.

Ennemis historiques, l’Arménie et l’Azerbaïdjan n’ont cessé de s’affronter depuis la chute de l’Union soviétique. En 2023, Bakou a lancé une nouvelle offensive contre le Haut-Karabakh, qui s’est soldée par la capture de prisonniers de guerre et la fuite de plus de 100 000 Arméniens. En août 2025, une médiation surprise de Donald Trump a abouti à un accord de non-agression entre les deux pays, dont les dirigeants se sont engagés à éviter toute nouvelle escalade. Pourtant, les Arméniens restent méfiants. Zhanna, une jeune enseignante, suit une formation au sein de l’organisation paramilitaire Voma : elle apprend le maniement des armes, les techniques de combat en montagne et les soins d’urgence sur le front. La méfiance n’est pas sans fondement, car Ilham Aliev dirige l’Azerbaïdjan d’une main de fer, muselant la presse et réprimant l’opposition. Même à l’étranger, nombre de dissidents gardent le silence. Mais pas Arzu Geybullayeva. Cette journaliste exilée en Turquie, un pays traditionnellement proche de Bakou, poursuit son travail malgré les menaces.

Magazine (Allemagne, 2025, 30mn)

Disponible jusqu’au 05/11/2026