La société israélienne est très complexe. Avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition ultra-nationaliste, j’ai eu envie d’aller voir différentes jeunesses : les juifs radicaux d’extrême-droite, les juifs activistes anti-colonisation, mais aussi les fêtards qui font la réputation du pays. J’ai découvert une société extrêmement divisée, alimentée par des spirales de violence et de vengeance, mais dont la majorité silencieuse espère toujours et encore la paix.