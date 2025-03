Documentaire

Vrai prince charmant ou escroc ? Voici comment le savoir. J’ai analysé 7000 messages d’arnaques sentimentales et voici ce que j’ai découvert : il est possible de se protéger avec des outils simples et gratuits. Vérifier l’authenticité des photos, des vidéos, des numéros de téléphone et des messages, grâce à ce nouvel épisode de Vraiment, vous ne tomberez plus dans le piège !