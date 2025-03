Documentaire

Plus qu’un restaurant, c’est une véritable légende parisienne.

Fondée en 1880 par deux alsaciens, Léonard et Pétronille Lipp, la Brasserie Lipp est un des incontournables du très chic quartier Saint Germain depuis 140 ans.

Tout est dans son jus.

Les somptueux décors Art nouveau qui l?ont fait classée monument historique en 1989 et surtout le menu inchangé depuis plus de 60 ans ! Ici on sert de la cuisine traditionnelle, selon un semainier fixe, sinon les habitués se révoltent : le steak au poivre le lundi, la blanquette de veau du mardi soir ou le cassoulet du jeudi.

Autre tradition, l?horloge avance d?exactement sept minutes ! Pourquoi ? C?est le temps que prennent les députés pour rejoindre l?assemblée nationale?

Nous suivrons Pascal Jounault, le chef, qui essayera de changer deux recettes sans s?attirer la foudre des célébrités et politiques qui le connaissent bien.

Le premier maitre d?hôtel, qui est également physionomiste et qui décide dès qu?un client passe la porte s?il mérite de rester au rez de chaussée ou s?il l?envoie au « purgatoire » c?est la dire le 1er étage où il fait selon, toujours trop chaud ou toujours trop froid.

Ses chefs de rangs, qui sont numérotés de 1 à 27 en fonction de leur ancienneté et qui se disputent très souvent. Et enfin Cindy, la plus ancienne de l?établissement, qui s?occupe du vestiaire du soir.