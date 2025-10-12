Depuis 1958, la Vème République a surmonté bien des crises. Mais la constitution est-elle est aussi bien adaptée au monde d’aujourd’hui qu’elle l’était il y a 64 ans ?
Réalisateur : Bénédicte Loubère
En mai 2014, deux ans après la défaite de Nicolas Sarkozy, le directeur-adjoint de sa campagne passe aux aveux....
A la lisière de la géopolitique et du numérique, cette question souligne l’émergence très rapide des GAFA (géants d’Internet:...
Elle est devenue le symbole d’une élite qui serait déconnectée de la réalité. Alors qu’Emmanuel Macron a annoncé la...
De la blouse roumaine « ie » aux costumes bavarois, l’extrême-droite européenne détourne les habits traditionnels pour afficher des racines « pures »....
Connaissez-vous les CPAC ? Ces conventions destinées aux partis très conservateurs fleurissent partout dans le monde, y compris en...
Adhérer à un parti politique est une décision importante qui engage un citoyen dans la vie publique. C’est un...
Qu’est-ce que la politique représente pour vous ? Cette question sert de fil rouge à l’intégralité du premier épisode...
Aube Dorée, deux mots magnifiques qui recouvrent une réalité qui glace le sang. Aube Dorée, c’est le nom du...
Depuis mars 2025, une commission parlementaire enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Contenus violents, influence...
Partons maintenant en Ukraine rencontrer la chanteuse qui défendait ses couleurs en mai 2016 à l’Eurovision. JAMALA, 32 ans,...
Qui est Vladimir Poutine ? D’où vient le président de la Russie aujourd’hui plébiscité par l’immense majorité des russes...
Le scénario semblait écrit d’avance : 2017 verrait se jouer le retour du duel de 2012, François Hollande contre...
Septembre 2018. Le parti socialiste est obligé de quitter son siège du 10 rue de Solférino à Paris. Acquis...
Anguille sous Roche lève le voile sur le financement occulte des partis politiques. Pour la première fois, des documents...
Au Venezuela, un processus révolutionnaire fait face à une contre-révolution menée par les classes dominantes et les États-Unis et...
La côte de popularité de Poutine atteint 70 %. Rien de vraiment étonnant quand les prix du pétrole et...
La fiabilité des sondages politiques est un sujet complexe et dépend de plusieurs facteurs, notamment de la méthodologie employée,...
Dans le cadre du dévoilement de la Commission Charbonneau, Enquête a obtenu plusieurs entrevues exclusives avec ceux qui ont...
Dans un contexte de malaise social et de défiance envers les élus et les représentants de l’État, et à...
Dernière grande figure politique nationale de l’après-guerre, Gaston Defferre a été la voix de Marseille pendant plus de 30...
