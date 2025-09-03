Documentaire

Un voyage de noces pas comme les autres. Le 9 juin 2007, Édouard et Mathilde se marient… et une semaine plus tard, ils quittent Paris à pied, sans argent, pour parcourir 6 000 km à travers 14 pays jusqu’à Jérusalem, comptant uniquement sur la générosité et l’hospitalité des rencontres.

Des forêts du Monténégro aux villages dévastés du Kosovo, ils traversent des régions marquées par la guerre et la tension, découvrent un patrimoine en péril, partagent des repas improvisés et des nuits à la belle étoile… parfois dans des conditions extrêmes.

En chemin, ils croisent Samy, un Albanais qui refait à pied la route de son exil de 1999, et Zorica, professeur de français en Macédoine. Entre moments de grâce et épreuves physiques — 24 heures sans manger, 5 jours sans se laver, froid, pluie, solitude — ils testent leurs limites et leur couple. À mi-parcours, Istanbul les attend, avec le mythique pont vers l’Asie… mais aussi leur première grande crise.

De Paris à Jérusalem – épisode 5