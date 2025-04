Documentaire

La Pologne est désormais l’un des pays d’Europe doté des lois sur l’avortement les plus restrictives. Mais il n’en a pas toujours été ainsi : en 1956, la République populaire de Pologne a légalisé l’avortement. Et ce droit à l’avortement a ensuite été restreint – paradoxalement en raison de la montée du mouvement Solidarnosc et de l’influence du pape Jean-Paul II.

Dans les années 50, les Polonaises doivent assumer de repeupler le pays ravagé par la guerre, tout en suppléant au manque de main d’œuvre masculine. Sans accès à la contraception, beaucoup choisissent d’avorter clandestinement, et meurent par milliers. Maria Jaszczuk, une jeune député, va en faire son combat, et réussit en 1956 à faire voter la loi autorisant l’avortement, faisant ainsi de la Pologne un des premiers pays en Europe à le légaliser. A l’époque cet accès est même ouvert à des femmes d’autres pays. Nombreuses sont celles qui viennent se faire avorter en Pologne, comme des Suédoises, qui pourtant vivent dans des conditions bien plus avantageuses mais chez qui il est encore interdit.

Des conditions de vie meilleures, les Polonais en rêveront pendant longtemps. Alors quand Solidarnosc accède au pouvoir en 1989 et met en place un régime démocratique, c’est la liesse générale. Cette Pologne libre peut voir le jour grâce au soutien massif de l’Église catholique et en particulier de Jean Paul II, mais qui pose dès le début ses conditions : le droit à l’avortement doit être reconsidéré. Dans cette nouvelle ère qui s’ouvre pour le pays, le droit à l’IVG se voit alors restreint sans grande résistance. La brèche est ouverte, et quand le parti ultra-nationaliste PIS arrive au pouvoir il en limite facilement les conditions, jusqu’à son interdiction quasi-totale en 2021.

Le film propose de revisiter l’histoire récente de la Pologne en racontant les conditions par lesquelles ce droit a pu être confisqué.

Un documentaire d’Ada Grudzinski (France, 2024, 56mn)

Disponible jusqu’au 30/09/2025