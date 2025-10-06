Documentaire

Les mystères de la Birmanie révélés à travers ses temples, ses pagodes et ses habitants. Il y a plus d’un siècle, Rudyard Kipling écrivait : « la Birmanie, un pays différent de tout ce que vous connaissez ». Aujourd’hui encore, les voyageurs les plus érudits continuent à être surpris, charmés et touchés par les trésors et la culture birmane.

Ce film traverse le pays pour montrer les 2.000 temples de la vallée de Bagan sortant de la brume, les pêcheurs du lac Inle, les lagons de l’archipel Myeik.

Nous découvrons des lieux mémorables en partageant le quotidien de ses habitants.

Un film de Sébastien Lefebvre