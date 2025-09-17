Documentaire

Ce matin, l’alerte est donnée sur plusieurs chantiers du bâtiment. Didier, inspecteur aguerri, part avec son équipe à la chasse aux irrégularités. Objectif : traquer le travail dissimulé dans un secteur où le non-déclaré est devenu monnaie courante.

Des contrôles minutieux, des situations tendues, et parfois des surprises de taille : sur le terrain, les agents de l’inspection du travail ne reculent devant rien pour rétablir la légalité. Car derrière chaque ouvrier non déclaré, se cache souvent un système bien huilé d’exploitation et de fraude.

Immersion rare avec ceux qui luttent contre un fléau invisible mais ravageur.