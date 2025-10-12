Documentaire

Pendant la guerre froide, les États-Unis et l’Union soviétique se sont également livrés à une intense lutte d’influence sur le continent africain, et notamment au Ghana, au Congo, en Somalie, en Éthiopie, en Angola ou en Afrique du Sud.

En avril 1955, une conférence réunit près de trente dirigeants d’États africains et asiatiques à Bandung, en Indonésie, afin de définir la position de ces pays récemment décolonisés dans l’affrontement entre les blocs américain et soviétique. S’ils adoptent la voie du non-alignement, perçue comme la plus favorable à la construction des indépendances, la suite des événements ne s’inscrira pas dans cette stratégie déclarée. En Afrique notamment, un certain nombre d’États, par manque cruel de moyens pour mettre en œuvre leurs projets, solliciteront l’aide des deux superpuissances, qui y voient un évident intérêt économique et politique. Aux quatre coins du continent, dans le contexte brûlant favorisé par les ferveurs nationalistes, des coups d’État, des révolutions et des guerres civiles vont ainsi se succéder, plus ou moins orchestrées en sous-main par Washington ou le Kremlin.

Situations inflammables

Pendant la guerre froide, plutôt associée aux contextes européen, sud-américain ou asiatique, les États-Unis et l’Union soviétique se sont aussi livrés à une lutte sur le continent africain, et notamment, comme le montre cet épisode des Coulisses de l’histoire, au Ghana, au Congo, en Somalie, en Éthiopie, en Angola ou en Afrique du Sud. Ainsi que l’a écrit le journaliste polonais Ryszard Kapuściński, fin connaisseur du sujet, « la guerre froide a été menée d’une manière particulièrement brutale et cynique, alors que les pays africains étaient incapables de faire quoi que ce soit pour arrêter le massacre ». Ce captivant récit en archives dévoile comment, au nom des intérêts des puissances impérialistes, des situations déjà inflammables ont été attisées par un jeu d’alliances savamment élaboré pendant trois décennies, avant un délitement concomitant à l’effondrement de l’URSS en 1991. À l’aube du XXIe siècle, de nouveaux acteurs sont entrés dans cette complexe partie géostratégique, dont la Chine.

Documentaire de David Korn-Brzoza et Barbara Necek (France, 2025, 53mn) disponible jusqu’au 14/04/2026